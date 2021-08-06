Александр Караваев, автор haqqin.az 16:48

Горнорудная промышленность - один из потенциальных драйверов многосторонней постконфликтной координации между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном: речь идёт о совместной добыче и переработке меди, а также других полиметаллов. На какой экономической базе могут строиться подобные проекты? На днях глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров опубликовал на свой странице в Twitter оценки вклада разработки месторождений цветных и черных металлов в экономику страны до 2035 года - он составит около $13 млрд.

Такие выводы сделаны исходя из анализа стратегии развития оператора горнорудной промышленности, компании AzerGold на 2020-2035 годы. До конца 2022 г. компания планирует ввести в эксплуатацию пять месторождений золота, а до 2029 года - дополнительно еще четыре месторождения цветных металлов, в основном меди. На меди как раз и стоит остановиться более детально, учитывая, что этот металл становится одним из наиболее востребованных в сфере хранения электроэнергии и её поставок. Если на секунду убрать за скобки проблемы политического диалога в рамках "Платформы шести государств Южного Кавказа", то нетрудно обнаружить множество стыкующихся отраслей в промышленности, туризме и сфере услуг, которые могли бы быть объединены в рамках общих для региональных государств бизнес-проектов или даже стать базой для создания новых холдингов. Медь как сырье и товар - один из примеров такого использования. Давайте посмотрим на картину местных меднорудных ресурсов в комплексе.

Начнем с Армении. Доля руды меди в общем объеме армянского экспорта по итогам прошлого года достигла 23,8%. То есть почти четверть экспорта обеспечивается одним товаром. За счет прироста вывоза руды (почти на одну треть в 2019-2020 году, с 424,8 тыс. тонн до 562,0 тыс. тонн) удалось нарастить стоимостный объем армянского экспорта на 19%. Рост горно-металлургической промышленности республики происходил в основном за счет мировых цен (цена тонны меди в конце 2020 года фиксировалась на уровне около $8 тыс, на молибден возросла с $17 тыс до $24 тыс за тонну). Ближайшей базой потребления армянской меди могла бы стать Турция. Которая, в свою очередь, планирует резко увеличить потребление меди в ближайшие годы в сфере национального автомобилестроения: если при производстве автомобилей ДВС используется максимум 20 килограммов меди, то в электромобилях, масштабную линию которых планирует запустить турецкий автопром, этот показатель увеличивается в четыре раза - до 80 килограммов на один экземпляр. Прогнозируемый стоимостный объем турецкого импорта может колебаться в диапазоне $235 млн - $240 млн. В настоящий период Турция импортирует до 500 тыс. тонн катодной меди из Узбекистана и Казахстана ежегодно.

Посмотрим на Иран. Он также планирует охватить своими поставками до 20% рынка меди в Турции. Национальная меднодобывающая компания (NICICO) в провинции Восточный Азербайджан инвестировала около $1 млрд в объекты промышленности, связанные с производством меди. Ещё более масштабным игроком, чем Турция и Иран, в этой сфере является Россия - 6,4% мировой торговли меди. При этом более семидесяти процентов добычи этого металла экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья. Крупнейшими предприятиями отрасли являются «Уралэлектромедь» (Уральская горно-металлургическая компания), «Норильский никель», группа «Русская медная компания». То есть Россия также заинтересована в развитии циклов добычи и переработки меди на Южном Кавказе для прикрепления своих балансов.