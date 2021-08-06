По Микаилу Джаббарову: медь для Азербайджана как новая нефть статья концептуальная
Горнорудная промышленность - один из потенциальных драйверов многосторонней постконфликтной координации между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Ираном: речь идёт о совместной добыче и переработке меди, а также других полиметаллов. На какой экономической базе могут строиться подобные проекты?
На днях глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров опубликовал на свой странице в Twitter оценки вклада разработки месторождений цветных и черных металлов в экономику страны до 2035 года - он составит около $13 млрд.
Такие выводы сделаны исходя из анализа стратегии развития оператора горнорудной промышленности, компании AzerGold на 2020-2035 годы. До конца 2022 г. компания планирует ввести в эксплуатацию пять месторождений золота, а до 2029 года - дополнительно еще четыре месторождения цветных металлов, в основном меди.
На меди как раз и стоит остановиться более детально, учитывая, что этот металл становится одним из наиболее востребованных в сфере хранения электроэнергии и её поставок. Если на секунду убрать за скобки проблемы политического диалога в рамках "Платформы шести государств Южного Кавказа", то нетрудно обнаружить множество стыкующихся отраслей в промышленности, туризме и сфере услуг, которые могли бы быть объединены в рамках общих для региональных государств бизнес-проектов или даже стать базой для создания новых холдингов.
Медь как сырье и товар - один из примеров такого использования. Давайте посмотрим на картину местных меднорудных ресурсов в комплексе.
Начнем с Армении. Доля руды меди в общем объеме армянского экспорта по итогам прошлого года достигла 23,8%. То есть почти четверть экспорта обеспечивается одним товаром. За счет прироста вывоза руды (почти на одну треть в 2019-2020 году, с 424,8 тыс. тонн до 562,0 тыс. тонн) удалось нарастить стоимостный объем армянского экспорта на 19%. Рост горно-металлургической промышленности республики происходил в основном за счет мировых цен (цена тонны меди в конце 2020 года фиксировалась на уровне около $8 тыс, на молибден возросла с $17 тыс до $24 тыс за тонну).
Ближайшей базой потребления армянской меди могла бы стать Турция. Которая, в свою очередь, планирует резко увеличить потребление меди в ближайшие годы в сфере национального автомобилестроения: если при производстве автомобилей ДВС используется максимум 20 килограммов меди, то в электромобилях, масштабную линию которых планирует запустить турецкий автопром, этот показатель увеличивается в четыре раза - до 80 килограммов на один экземпляр. Прогнозируемый стоимостный объем турецкого импорта может колебаться в диапазоне $235 млн - $240 млн. В настоящий период Турция импортирует до 500 тыс. тонн катодной меди из Узбекистана и Казахстана ежегодно.
Посмотрим на Иран. Он также планирует охватить своими поставками до 20% рынка меди в Турции. Национальная меднодобывающая компания (NICICO) в провинции Восточный Азербайджан инвестировала около $1 млрд в объекты промышленности, связанные с производством меди.
Ещё более масштабным игроком, чем Турция и Иран, в этой сфере является Россия - 6,4% мировой торговли меди. При этом более семидесяти процентов добычи этого металла экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья. Крупнейшими предприятиями отрасли являются «Уралэлектромедь» (Уральская горно-металлургическая компания), «Норильский никель», группа «Русская медная компания».
То есть Россия также заинтересована в развитии циклов добычи и переработки меди на Южном Кавказе для прикрепления своих балансов.
Теперь вернёмся к Азербайджану. Выше было отмечено, что AzerGold планирует до 2028 года ввести в эксплуатацию 4 месторождения меди. В рамках распоряжения президента Ильхама Алиева от августа 2020 года компании поручено изучение, разработка и управление месторождениями металлических руд, а также создание предприятий переработки.
Развитие постконфликтной координации между странами региона уже начинает способствовать интенсивному взаимодействию в горнодобывающей сфере. Первый шаг в этом направлении сделан турецкими компаниями. В феврале 2021 года Eti Bakır AS и Artvin Maden Isletlemeri (дочерние компании Cengiz Holding) в рамках турецко-азербайджанского бизнес-форума подписывают соглашение о сотрудничестве с AzerGold.
В среднесрочной перспективе, после 2025-2028 года, наиболее весомым проектом AzerGold может стать разработка месторождения Филизчай. Запасы руд с содержанием цинка, золота, серебра, меди и свинца для первого этапа месторождения оцениваются около 60 млн тонн. Вместе с тем ожидается, что по результатам планируемых исследований общие запасы руд на месторождении увеличатся до 120 млн тонн.
Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку крупнейших месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.
На месторождении преобладают залежи цинка, содержание которого в руде составляет 4,27%. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят кадмий, висмут, селен и теллур.
Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, по оценкам AzerGold, доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчая составят до $7 млрд.
Иными словами, Азербайджан потенциально может оказаться в центре новой региональной "лихорадки", сопоставимой по масштабам заинтересованности глобальных инвесторов с тем, что происходило в середине 1990-х вокруг нефти.
Наличие сырьевой базы на Южном Кавказе (Армения и Азербайджан), потребителей (прежде всего Турция и Россия) ставит вопрос создания в регионе комбината переработки медной руды в Азербайджане. На первом этапе в координации с более крупными игроками имеет смысл провести исследование долгосрочных перспектив создания в Азербайджане собственной медной промышленности с учётом региональной транспортной сети доставки сырья, включающей Зангезурский коридор.
Стоит закончить, с чего мы начали. Эти и аналогичные им проекты коллективной координации возможны после снятия политических преград. Но даже в урезанном виде, исключая ресурсы Армении, они также могут принести существенную пользу национальным экономикам региона, обустраивающим пространства отраслевых интеграционных связей.