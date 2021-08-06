Гаджи Алиев о проигранном финале: «В моем поражении не судьи виноваты»

Серебряный призер Олимпиады в Токио, азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев прокомментировал финальную схватку с японцем Такуто Отогуро, в которой он уступил со счетом 4:5.

«Думаю, что я правильно вел финальную схватку, верно все спланировал, - говорит 2-кратный призер Олимпиады, 3-кратный чемпион мира и Европы. - Соперник был слаб физически. Я это чувствовал на ковре. Знал, что он будет лезть мне в ноги. С самого начала схватки он пытался это делать, но я ему препятствовал. В конце ему это все же удалось…

Соперник часто останавливал схватку – якобы у него травма. Он боролся грязно, бил головой, царапался… В конце он попросту убегал от меня.

Я все сделал для завоевания этой олимпийской медали. Увы, взял только серебро. Видимо, такова судьба.

Думаю, что при счете 2:2 в том моменте судьи приняли верное решение, отдав два балла японцу. Было бы несправедливо с моей стороны сказать, что в моем поражении виноваты судьи.

Я сделал все от меня зависящее. Старался достойно представить страну. Возможно, это моя последняя Олимпиада».