За минувший день в Азербайджане выявлено 1 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 409 пациентов клиник выписаны после завершения лечения, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались пять человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 350 605 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 334 667 человек благополучно прошли лечение, 5 056 пациентов клиник скончались. Лечение 10 822 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.