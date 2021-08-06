Из-за российской вакцины жители Сан-Марино чуть не столкнулись с изоляцией

17:25

В Италии с пятницы всем лицам старше 12 лет для посещения любых мероприятий внутри зданий требуется электронный сертификат о вакцинации одной из одобренных в ЕС вакцин - Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Тем, у кого таких сертификатов нет, нужно будет каждый раз перед обедом или просто желанием выпить кофе в помещении кафе делать ПЦР-тест. Русская служба BBC пишет, что жители Сан-Марино, вакцинированные российским "Спутником", чуть не стали заложниками новых правил.

Отмечается, что в Сан-Марино двумя дозами вакцинировано более 70% населения. Но эта вакцина - "Спутник V", официально не одобренная регулятором ЕС (Европейским медицинским агентством EMA). В начале этого года Сан-Марино во время хаоса с поставками вакцин в ЕС столкнулся с нехваткой обещанных доз и обратился за помощью к России. Власти Сан-Марино быстро вакцинировали большую часть своего населения российской вакциной, достигнув уровня коллективного иммунитета, которому позавидовали крупные европейские страны. Однако после того как Италия ввела обязательные сертификаты на основе одобренных ЕС вакцин, Сан-Марино едва не оказался в изоляции. "Мы здесь застряли, - говорит в интервью газете New York Times 57-летняя Доната Буччи, продавщица в свадебном магазине в Сан-Марино, получившая вакцину "Спутник" и отменившая отпуск в Тоскане. - Мы чувствуем себя дискриминированными".