Талибы захватили город близ границ с Туркменией и Узбекистаном

После недели ожесточенных боев афганским талибам в субботу удалось установить контроль над стратегически важным городом Шеберган - столицей провинции Джаузджан, сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на собственные источники.

По его данным, силы афганской армии находятся сейчас в районе местного аэропорта. Tolo сообщил, что подразделения талибов вошли в Шеберган накануне.

Шеберган располагается на севере Афганистана близ границ с Туркменией и Узбекистаном.