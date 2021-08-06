Иранского каратиста унесли на носилках с финала

Иранского каратиста Саджада Ганджзаде унесли на носилках с финального поединка с представителем Саудовской Аравии Тарегом Хамеди в весовой категории свыше 75 кг на Олимпийских играх в Токио.

ТАСС сообщает, что в ходе поединка Хамеди использовал запрещенный прием, ударив соперника в шею. Судьи приняли решение дисквалифицировать представителя Саудовской Аравии и присудить победу иранцу.

Ганджзаде 29 лет, он четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Азии, а также победитель Азиатских игр.