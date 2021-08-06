Армения снова обстреливает азербайджанские позиции в Нахчыване
7 августа начиная с 14:20 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Араздеен-Садарак Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в заявлении оборонного ведомства.