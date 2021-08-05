Ирина Зарецкая плачет и извиняется за упущенное золото: «Простите меня, господин Президент…»

Серебряный призер Олимпиады в Токио, каратистка Ирина Зарецкая после поражения в финале от египтянки Ферьял Абделазиз была очень расстроена. Она понимала, что была последней надеждой Азербайджана на золото в Токио.

«В первую очередь, извините меня, господин Президент, - плача, говорит Ирина, начав свою речь на азербайджанском. – Я знаю, что я была последней среди азербайджанских спортсменов, кто мог бы взять золото. И я была очень близка к цели. Мне не хватило одной секунды, и теперь я понимаю, как это важно.

Спасибо большое всем тем, кто меня поддерживал, болел за меня. Я знаю, что весь Азербайджан ждал от меня золота. Мне много писали, поддерживали… Извините».