США вернули в Афганистан бомбардировщики: для борьбы с талибами

США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками движения «Талибан», пишет Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.

По данным издания, бомбардировщики вылетели в Афганистан с американской авиабазы в Катаре. Их количество не уточняется.

Самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Используются также самолеты поддержки сухопутных войск Lockheed AC-130 Spectre.