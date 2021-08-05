Раиси обнародовал свою стратегию по Азербайджану

АзерТАдж передает, что президент Ирана сказал, что дружественные и соседние государства, имеющие общую историю, религию, национальные обычаи и традиции, обладают большим потенциалом: «Следует использовать этот потенциал и поднять на высокий уровень наши связи взаимовыгодного сотрудничества».

Раиси также отметил, что новое правительство ИРИ будет уделять особое внимание развитию отношений с соседями. С этой точки зрения Азербайджан является близким соседом и дружественным Ирану государством. В настоящее время Иран и Азербайджан сотрудничают в различных областях: «Однако эти связи могут развиваться. Существуют большие возможности для сотрудничества в области экономики, технологии, сельского хозяйства. Иранские компании готовы принимать непосредственное участие в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана».

Президент ИРИ подчеркнул, что в вопросах региональной безопасности необходима также координированная деятельность двух государств. «Важно предпринимать совместные шаги для обеспечения устойчивого мира и спокойствия в регионе. Официальный Тегеран и Баку должны установить более тесные отношения во имя интересов народов и эти связи должны иметь продолжительный характер».