Тайное стало явным: австралийцы стали невыездными наш обзор
Правительство Австралии незаметно расширило свой запрет на выезд австралийских граждан из страны, включив в него людей, которые обычно проживают в другой стране, а это означает, что даже живущим за границей может быть запрещено покидать Австралию.
Профессор Ким Рубинштейн, эксперт по закону о гражданстве из Университета Канберры, сказала, что это изменение несправедливо повлияет на австралийцев из среды так называемого мультикультурного происхождения, и потому может быть конституционно недействительным.
В настоящее время австралийским гражданам и постоянным жителям запрещено покидать Австралию, и они должны подавать заявление на освобождение от запрета, которое может быть предоставлено, в частности по обстоятельствам трудоустройства, учебы или гуманитарным причинам.
Однако, если гражданин Австралии постоянно проживает в другой стране, ему все же автоматически разрешается выехать.
Суть дела такова. 1 августа министр здравоохранения Грег Хант внес поправки в законодательный акт, вводящий запрет на поездки за границу, чтобы отменить случаи исключения из правил и еще больше ужесточить условия поездок для австралийских граждан или постоянных жителей страны.
Теперь начиная с 11 августа даже граждане Австралии, которые обычно проживают в другой стране, должны будут подавать заявление на освобождение от запрета на выезд из страны. Но даже в таком случае им может быть в этом отказано.
Согласно нововведению, МИД сам определяет кого-либо как «постоянно проживающего в другой стране», если они за последние 12–24 месяцев проводили больше времени за пределами Австралии, чем внутри страны.
Издание Guardian Australia понимает, что исключения могут быть предоставлены после представления удостоверения личности, такого, например, как иностранные водительские права или вид на жительство, свидетельство аренды или счета за границей, или свидетельство работы за границей.
Граждане Австралии, которые хотят вернуться в Австралию, по-прежнему должны подавать заявление, соблюдать ограничения по прибытии и оплачивать собственный карантин в отеле. Только гражданам Австралии и постоянным жителям разрешен въезд в Австралию.
Согласно новым правилам, австралийские граждане, которые планируют въехать в Австралию, а затем вернуться в свою зарубежную страну проживания, могут подать заявление на выезд, находясь за границей, то есть они могут получить его заранее.
Ким Рубинштейн, автор книги «Австралийское гражданское право», сказала Guardian Australia, что правительство наложило одни из самых жестких ограничений в мире на своих граждан. Она сказала, что определение исключений из правил как «лазейки» неоправданно.
Рубинштейн сказала также, что это изменение, ко всему прочему, оттолкнет австралийских граждан, которые переехали за границу, от возвращения домой. При этом это может случиться тогда, например, когда они встанут перед проблемой заботы о члене своей семьи или тому подобным. (Согласно переписи населения 2016 года, 49 процентов австралийцев родились за границей или хотя бы один из родителей родился за границей).
На этой неделе министр Хант внес поправку в заявление в соответствии с законом о биобезопасности, которым в начале пандемии коронавируса для австралийцев впервые был введен запрет на поездки за границу.
В пояснительном заявлении минздрава говорится, что люди, которые будут затронуты запретом, «имеют достаточно времени, чтобы принять меры в соответствии с запретом», поскольку действие закона началось в марте 2020 года.
«Исключения не предназначались для частых поездок между странами, - говорится в сообщении. - Поправка снизит давление на карантинные возможности Австралии, снизит риски, связанные с Covid-19 для австралийского населения, и поможет вернуть уязвимых австралийцев домой», - оправдывается МИД Австралии.
Министр внутренних дел Карен Эндрюс, в свою очередь, заявила, что изменения в правилах въезда-выезда не мешают австралийцам покинуть страну, а, наоборот, «обеспечивает сбалансированный подход».
К.Эндрюс сказала, что система исключений «основана на рекомендациях по охране здоровья и позволяет людям путешествовать, если это необходимо», но «в конечном итоге, она направлена на то, чтобы обезопасить австралийцев от передачи коронавируса из-за границы».
Однако правовед К.Рубинштейн возразила, отметив, что запрет на выезд граждан за границу и дальнейший запрет для жителей других стран могут быть расценены как неконституционные: «Сомнительно, есть ли действующие конституционные полномочия, ограничивающие выезд австралийских граждан из страны. Что за глава власти, который мешает кому-то уйти? Это не может быть карантин, это не вопрос карантина, потому что вы покидаете страну».