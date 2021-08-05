Отдел международной информации 20:03

Правительство Австралии незаметно расширило свой запрет на выезд австралийских граждан из страны, включив в него людей, которые обычно проживают в другой стране, а это означает, что даже живущим за границей может быть запрещено покидать Австралию. Профессор Ким Рубинштейн, эксперт по закону о гражданстве из Университета Канберры, сказала, что это изменение несправедливо повлияет на австралийцев из среды так называемого мультикультурного происхождения, и потому может быть конституционно недействительным.

В настоящее время австралийским гражданам и постоянным жителям запрещено покидать Австралию, и они должны подавать заявление на освобождение от запрета, которое может быть предоставлено, в частности по обстоятельствам трудоустройства, учебы или гуманитарным причинам. Однако, если гражданин Австралии постоянно проживает в другой стране, ему все же автоматически разрешается выехать. Суть дела такова. 1 августа министр здравоохранения Грег Хант внес поправки в законодательный акт, вводящий запрет на поездки за границу, чтобы отменить случаи исключения из правил и еще больше ужесточить условия поездок для австралийских граждан или постоянных жителей страны. Теперь начиная с 11 августа даже граждане Австралии, которые обычно проживают в другой стране, должны будут подавать заявление на освобождение от запрета на выезд из страны. Но даже в таком случае им может быть в этом отказано. Согласно нововведению, МИД сам определяет кого-либо как «постоянно проживающего в другой стране», если они за последние 12–24 месяцев проводили больше времени за пределами Австралии, чем внутри страны. Издание Guardian Australia понимает, что исключения могут быть предоставлены после представления удостоверения личности, такого, например, как иностранные водительские права или вид на жительство, свидетельство аренды или счета за границей, или свидетельство работы за границей. Граждане Австралии, которые хотят вернуться в Австралию, по-прежнему должны подавать заявление, соблюдать ограничения по прибытии и оплачивать собственный карантин в отеле. Только гражданам Австралии и постоянным жителям разрешен въезд в Австралию. Согласно новым правилам, австралийские граждане, которые планируют въехать в Австралию, а затем вернуться в свою зарубежную страну проживания, могут подать заявление на выезд, находясь за границей, то есть они могут получить его заранее.