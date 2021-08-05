В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в братской Турецкой Республике, успешно продолжают работу по тушению пожаров.

Как сообщили haqqin.az в преес-службе МЧС, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, возглавляющий силы МЧС в Турции, встретился в Центре управления кризисами в Мармарисе с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли. На встрече также присутствовали ответственные должностные лица.

Э.Мирзоев отметил, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана прибыли в братскую Турецкую Республику в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева. Он подробно рассказал о деятельности сил МЧС по тушению пожаров.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, принявшие участие во встрече, высоко оценили деятельность азербайджанских пожарных и еще раз поблагодарили президента Ильхама Алиева и братский азербайджанский народ за оказанные поддержку и помощь.

На встрече также были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для более эффективной борьбы с пожарами, состоялся подробный обмен мнениями.

Отметим, в ближайшие часы к операциям по тушению пожаров присоединится третья группа пожарно-спасательных подразделений МЧС, направленная в братскую страну. Четвертая группа, отправленная самолетом вчера вечером, уже приступила к операциям.

Напомним, силы МЧС продолжают принимать меры по защите от пожара стратегически важных тепловых электростанций Кемеркой и Еникой в провинции Мугла.