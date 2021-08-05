Молодые французы заражаются COVID, чтобы избежать вакцинации

Санитарный пропуск стал во Франции обязательным для посещения публичных мест. Получить его могут только переболевшие или вакцинированные французы.

Во Франции молодые люди намеренно заражаются коронавирусом, чтобы избежать вакцинации с целью получения санитарного пропуска Pass Sanitaire. Об этом сообщает Focus.

"В худшем случае это уложит меня в постель на несколько дней, в лучшем - у меня вообще нет симптомов", - заявил 20-летний парень, который хочет заразиться коронавирусом.

Другой молодой человек рассказал журналистам, что намеренно перестал носить маску и стал реже мыть руки, чтобы побыстрее заболеть, выздороветь и получить санитарный пропуск.

"Я предпочел бы иметь COVID один раз, чем вакцинироваться каждые три месяца до конца жизни", - написал в соцсети еще один молодой человек.

Эксперты уже осудили такое отношение молодых французов. "Они не понимают реальной тенденции. Играть в такие игры с вирусом - это полная ошибка. Молодые люди чувствовали себя в безопасности, но в последнее время средний возраст пациентов интенсивной терапии, страдающих COVID, снизился. И даже если инфекция изначально протекает бессимптомно, нельзя игнорировать риск долгосрочных последствий", - пояснил эпидемиолог Филипп Амуайель.