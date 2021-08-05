«Ядерное оружие, разработанное для того, чтобы побеждать в войнах, представляет собой угрозу полного уничтожения. Никакое спокойное существование невозможно рядом с этим оружием для человечества, постоянно находящегося на грани стихийной бойни», - сказал он.

Выжившие после взрыва в Хиросиме 1945 года отметили годовщину бомбардировки в Мемориальном парке мира. Их родственники и несколько японских официальных лиц также посетили церемонию. В своем выступлении мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал мировых лидеров положить конец применению ядерного оружия.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который также был в Хиросиме, сказал, что город превратился в символ мира. «Мы поклялись сделать все возможное, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия», - написал Суга в своем Twitter.

Однако в сообщениях СМИ говорится, что Суга случайно пропустил целую страницу из своего выступления по этому поводу. Агентство Kyodo сообщило, что пропущенная часть содержала комментарии о том, что Япония была единственной страной, пострадавшей от атомной бомбардировки, и хотела бы видеть мир свободным от ядерного оружия.

Несоответствие между подготовленными репликами и речью Суги было замечено, когда общественная телекомпания NHK перестала показывать субтитры. Премьер-министр тут же извинился за этот сбой.

Как известно, в настоящее время Япония принимает у себя Олимпийские игры в Токио-2020. Власти отказались от проведения массовых памятных собраний из-за риска коронавируса. Ёсихиде Суга, которого критиковали за упрямое проведение Олимпийских игр из-за роста случаев заболевания в Японии, сказал, что правительство не верило, что Игры вызовут новый всплеск случаев инфекции. Об этом сообщили AFP, Associated Press и Reuters.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки произошла 6 и 9 августа 1945 года, в результате погибли 140 тысяч хиросимцев и более 70 тысяч жителей второго города. Многие выжившие после атомных бомбардировок получили тяжелые раны, в том числе от воздействия радиации.

В прошлом месяце правительство наконец предоставило медицинские льготы выжившим после "черного дождя". Раньше власти отказывали им в помощи, так как они находились в момент взрывов за пределами установленных правительством границ, этим жертвам страшной катастрофы приходилось вести длительную борьбу за признание своих проблем со здоровьем.