Хиросима и Нагасаки не научили: надежда на «ядерный зонтик» сильнее страха наш обзор
Выжившие после взрыва в Хиросиме 1945 года отметили годовщину бомбардировки в Мемориальном парке мира. Их родственники и несколько японских официальных лиц также посетили церемонию. В своем выступлении мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал мировых лидеров положить конец применению ядерного оружия.
«Ядерное оружие, разработанное для того, чтобы побеждать в войнах, представляет собой угрозу полного уничтожения. Никакое спокойное существование невозможно рядом с этим оружием для человечества, постоянно находящегося на грани стихийной бойни», - сказал он.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который также был в Хиросиме, сказал, что город превратился в символ мира. «Мы поклялись сделать все возможное, чтобы построить мир, свободный от ядерного оружия», - написал Суга в своем Twitter.
Однако в сообщениях СМИ говорится, что Суга случайно пропустил целую страницу из своего выступления по этому поводу. Агентство Kyodo сообщило, что пропущенная часть содержала комментарии о том, что Япония была единственной страной, пострадавшей от атомной бомбардировки, и хотела бы видеть мир свободным от ядерного оружия.
Несоответствие между подготовленными репликами и речью Суги было замечено, когда общественная телекомпания NHK перестала показывать субтитры. Премьер-министр тут же извинился за этот сбой.
Как известно, в настоящее время Япония принимает у себя Олимпийские игры в Токио-2020. Власти отказались от проведения массовых памятных собраний из-за риска коронавируса. Ёсихиде Суга, которого критиковали за упрямое проведение Олимпийских игр из-за роста случаев заболевания в Японии, сказал, что правительство не верило, что Игры вызовут новый всплеск случаев инфекции. Об этом сообщили AFP, Associated Press и Reuters.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки произошла 6 и 9 августа 1945 года, в результате погибли 140 тысяч хиросимцев и более 70 тысяч жителей второго города. Многие выжившие после атомных бомбардировок получили тяжелые раны, в том числе от воздействия радиации.
В прошлом месяце правительство наконец предоставило медицинские льготы выжившим после "черного дождя". Раньше власти отказывали им в помощи, так как они находились в момент взрывов за пределами установленных правительством границ, этим жертвам страшной катастрофы приходилось вести длительную борьбу за признание своих проблем со здоровьем.
Договор о запрещении ядерного оружия, принятый ООН еще в 2017 году, вступил в силу наконец в январе этого года, после многолетних гражданских усилий, в том числе со стороны тех, кто пережил атомную бомбардировку. Документ ратифицировали более 50 стран; однако ядерные державы, включая США, Великобританию, Францию, Китай и Россию, отвергли договор. Германия также еще не подписала договор, который запрещал бы подписавшим его сторонам производить, накапливать, продавать и использовать ядерное оружие. Япония, которая полагается на ядерный зонтик США, также отказалась ратифицировать документ.
Таким образом, желание властей Страны Восходящего солнца оставаться под защитой ядерного зонтика оказалось сильнее страха новой атомной трагедии.