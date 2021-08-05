Аризонский педофил просвещает американских школьников о «геноциде армян»

Отдел информации 22:21

Как уже сообщал haqqin.az, член Сената американского штата Аризона Тони Наваррете был арестован по подозрению в сексуальных отношениях с ребенком, ему предъявлено несколько обвинений. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию города Феникс. В СМИ появились подробности дела аризонского педофила. Как сообщается, 35-летний демократ Наваррете был арестован в четверг. Полиция впоследствии подтвердила новостному агентству Arizona's Family, что арест связан с подозрением в сексуальных отношениях с несовершеннолетним в 2019 году.

В настоящее время сенатору предъявлено несколько обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к ребенку, т.е. педофилии, а также другие обвинения, сообщила полиция. Департамент полиции Феникса выпустил сообщение для СМИ об аресте в четверг, в котором не упоминалось имя Наваррете. Им поделилась в Twitter Николь Вальдес из ABC 15. «4 августа 2021 года полицейское управление Феникса получило отчет о сексуальных отношениях с несовершеннолетним, имевших место в 2019 году», - говорится в первоначальном сообщении полиции. «Детективы опросили несовершеннолетнюю жертву и свидетелей, и 5 августа приняли решение об аресте подозреваемого... Подозреваемый был арестован и в настоящее время находится в процессе заключения в тюрьму по нескольким пунктам обвинения в сексуальных отношениях с несовершеннолетним». В информационном сообщении также упоминается подозреваемый как «взрослое лицо мужского пола», а жертва - как «несовершеннолетнее лицо мужского пола». Джулия Шамуэй, репортер газеты Arizona Capitol Times, написала в Twitter рано утром в пятницу: «Директор по связям с общественностью полицейского управления Феникса сообщил мне, что сенатор штата Тони Наваррете (демократ) был арестован по подозрению в растлении несовершеннолетнего». Демократы сената Аризоны выступили с заявлением в четверг после ареста Наваррете, но до того, как появились новости о том, что арест был связан с преступлениями на сексуальной почве. «Нам известно, что один из наших членов был арестован, и мы ждем дальнейших подробностей и того, чтобы правоохранительные органы выполнили свою работу. В настоящее время у нас не будет дальнейших комментариев», - говорится в заявлении.

Арест Наваррете произошел всего через несколько дней после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат. Сенатор был полностью вакцинирован, но анализ, проведенный 27 июля, показал, что он все-таки заразился вирусом. В своем сообщении в Facebook Наваррете сказал, что его «диагноз - это не смертный приговор», и призвал других пройти вакцинацию и носить маски: «Я знаю, что люди устали и разочарованы, но пора снова надевать маски». Наваррете был избран в Палату представителей штата Аризона в 2016 году, чтобы представлять 30-й округ, и был избран в Сенат штата от 30-го округа в 2018 году. Он был переизбран в 2020 году, а также является заместителем директора общественной некоммерческой группы Promise Arizona. В то же время сенатор Наваррете является активным лоббистом армянских интересов в своем штате и сотрудничает с Армянским национальным комитетом Америки (АНКА). В июле того же, 2019 года, когда, по словам полиции, произошел инцидент, за который сенатора арестовали, Наваррете в составе делегации западных штатов Америки посетил Армению. Поездка была организована именно АНКА. Как известно из открытых источников, члены делегации провели тогда встречи с официальными лицами правительства Армении, в том числе с вице-премьером Тиграном Авиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.