В Риме задержали женщину-главаря неаполитанской мафии

Сотрудники правоохранительных органов Италии 7 августа задержали в аэропорту Рима 70-летнюю Марию Личчарди, которая, как считают следователи, возглавляет клан неаполитанской мафии «Каморра».

La Stampa пишет, что Мария Личчарди возглавила преступную группировку, основанную ее братом Дженнаро, после его смерти в 1994 году. Под руководством Личчарди, известной под прозвищами Малышка и Кровавая Мэри, и двух ее оставшихся в живых братьев мафиозный клан приобрел большое влияние.

С 2001 по 2009 годы Личчарди находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила преступную группировку, занимающуюся рэкетом, отмыванием денег и незаконной торговлей.

Личчарди, ордер на арест которой выдала прокуратура Неаполя, была задержана при посадке на рейс в Испанию. Она, как подчеркивается, сохранила полное спокойствие.