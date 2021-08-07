Золото Олимпиады у израильтянки. В России возмущены

«Медуза» пишет, что художественные гимнастки из России впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в индивидуальном многоборье.

Впервые в истории чемпионкой Олимпийских игр по художественной гимнастике стала израильтянка, а именно Линой Ашрам победила в индивидуальном многоборье. На втором месте – Дина Аверина (Россия), на третьем – белоруска Алина Горносько.

С такой оценкой судей категорически не согласилась глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она настаивает на победе Авериной, которая, по ее словам, все сделала чисто, тогда как израильская спортсменка уронила ленту в последнем упражнении.

С серебром не согласилась и Дина Аверина. В разговоре с журналистами она, плохо сдерживая слезы, рассказала, что «уже на первом виде» судьи занизили ей оценку, «а дальше пошло-поехало».

Линой Ашрам, ставшая первой женщиной в истории Израиля, завоевавшей золотую медаль на Олимпиаде, считает, что «судейство было отличное». «Я довольна всеми своими предметами, но больше всех — мячом», — сказала она журналистам.

К схожему выводу пришли и журналисты Sports.ru. Они указывают, что согласно судейским протоколам, золото Ашрам принесло то, что во всех четырех видах упражнений ее программы были сложнее. «В гимнастике общая часть оценки за сложность на снаряде складывается из двух элементов: трудность предмета и трудность тела, — объясняет издание. — В трудности предмета Дина была сильнее Линой на 0,6 балла, но проиграла пропасть в трудности тела — 1,9 балла». Возможно, это связано с травмой спины, которую российская гимнастка получила в 2020 году.

Что касается падения ленты, которое допустила Линой Ашрам, то эта ошибка на самом деле не была критичной, указывают журналисты.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не стал комментировать работу судей. Однако пресс-служба комитета вскоре выпустила сообщение, в котором рассказала о подготовке официального обращения в международную федерацию для получения разъяснений «по целому ряду вопросов». Организаторы Олимпиады в Токио пока никак не прокомментировали ситуацию.

«Детали» пишет о «нервной реакции» в России на победу Ашрам. Израильское издание отмечает, что «тон задала генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян». «Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу», - была первая реакция Симоньян на победу израильской спортсменки. В своем аккаунте она опубликовала четыре поста на эту тему, заявив, что у «израильтянки есть один шанс остаться человеком - вернуть медаль». Затем российские пользователи соцсетей разразились сотнями гневных комментариев в адрес «засудивших» российских спортсменов судей и Линой Ашрам, требуя от нее отказаться от медали.

Поддержка Ашрам пришла от президента Израиля Ицхака Герцога, который обратился к олимпийской чемпионке с такими словами: «Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой!» «Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали «А-Тикву» – мы все были растроганы до слез!» - добавил Герцог.