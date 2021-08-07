Самолет Airbus A320 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», следовавший из Стамбула в Баку (рейс J2-176), попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании, самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:45 по местному времени. В результате полета никто из пассажиров не пострадал.

В сообщении подчеркивается, что авиакомпания приносит извинения пассажирам данного рейса за доставленные неудобства.

Турбулентность - это штатная ситуация во время полетов и не несет опасности для воздушных судов. Во избежание серьезных травм во время подобного природного явления AZAL рекомендует пассажирам оставаться пристегнутыми во время полета, не паниковать и выполнять требования экипажа.