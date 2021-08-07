Врачи спасли родившегося весом в 212 граммов ребенка

Сингапурский ребенок, родившийся в прошлом году с экстремально малым весом в 212 граммов, выписан из стационара, сообщает газета "Стрейтс таймс".

Отмечается, что на сегодняшний день это самый маленький недоношенный ребенок в мире.

Шестимесячный ребенок родился летом прошлого года. Медикам пришлось срочно оперировать его мать, которая страдала острой формой преэклампсии (высокое давление в сочетании с полиорганной недостаточностью). Такой диагноз является частой причиной смертности как матерей, так и плода.

Специалисты ожидали, что вес ребенка на момент рождения составит около 400 граммов, но девочка оказалась почти в два раза легче. Сейчас ребенок переехал из больницы в дом к родителям. За год, проведенный в клинике, девочка набрала 6 килограммов веса, но по-прежнему ей требуется искусственная вентиляция легких и искусственное питание.