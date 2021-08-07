Стивен Кинг планирует написать книгу о пандемии COVID-19

Американский писатель Стивен Кинг хочет написать роман, который будет посвящен коронавирусу. Об этом писатель сообщил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

«Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — сказал Кинг, его слова приводит РБК.

По словам писателя, пандемия уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», который был опубликован на этой неделе. Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год, рассказал Кинг.

По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.