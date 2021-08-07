Глава КСИР рассказал о "послании" "Хезболлы" премьеру Израиля

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что недавний ракетный обстрел Израиля "Хезболлой" является посланием для нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом пишет израильское издание Mignews.

По словам Салами, послание состоит в том, что "Израиль не определяет повестку дня в регионе".

По данным СМИ, такое заявление Салами сделал во время встречи с заместителем генерального секретаря "Хезболлы" Наимом Касемом в субботу, после того как в пятницу "Хезболла" выпустила по Израилю 19 ракет - это был самый сильный обстрел израильских территорий с Ливана за последние годы, отмечает израильское издание.