В ВОЗ уже думают, как называть новые штаммы коронавируса

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керкхове заявила, что если букв греческого алфавита (всего 24) будет не хватать, то ВОЗ планирует использовать для наименования новых штаммов коронавируса названия созвездий, сообщает The Telegraph.

«Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий», — заявила ван Керкхове.

Эксперт ВОЗ уточнила, что для наименования новых штаммов предполагалось использовать несколько систем, но позже было принято решение использовать название созвездий.