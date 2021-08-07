Пожары в Греции: библейская катастрофа с апокалиптическими последствиями наш обзор
Как постоянно сообщает haqqin.az, следя за волной пожаров в Турции и Греции, огненная стихия трудно поддается обузданию. Мощное пламя охватило огромные участки последних оставшихся лесов в Греции в субботу, надвигаясь на более густонаселенные районы. Это произошло после того, как огнем здесь были уничтожены десятки домов, предприятий и ферм.
В соседней Турции пожары, уже охарактеризованные как самые сильные за несколько десятилетий, охватили участки южного побережья страны в последние 10 дней, в результате чего погибли восемь человек.
Страшную жатву огненная стихия собирает и в Греции. В результате пожара, угрожавшего самому важному национальному парку греческой столицы, погиб один пожарный-доброволец, и по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате пожара. Синоптики отмечают, что это лето - самое жаркое в стране за 30 лет.
Туризм несет огромные убытки. Тысячи жителей и отдыхающих бежали от надвигающегося огня по суше и по морю. В апокалиптических сценах в течение ночи на воскресение паромы эвакуировали 1153 человека из приморской деревни и пляжей на Эвии, острове среди скалистых лесных гор, популярных среди отдыхающих, после того, как пламя от сильного лесного пожара, бушующего в течение нескольких дней, перекрыло все другие средства спасения. Люди прижимали к груди младенцев и несли пожилых людей на стульях, чтобы погрузиться на небольшие паромы и отплыть на них в безопасное место.
Еще один крупный пожар произошел в районе Мани на юге Пелопоннеса. Там заместитель мэра Восточного Мани Элени Дракулаку сообщила государственному телеканалу ERT, что 70 процентов этой территории были разрушены. «Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четвертях муниципалитета», - сказала Дракулаку, умоляя о дополнительной поддержке и присылке туда самолетов, сбрасывающих воду.
Множественные очаги безжалостного огня вызвали напряженность в борьбе с пожарами в Греции до предела.
Правительство обратилось за помощью в рамках системы экстренной поддержки в страны Европейского Союза. Пожарные и самолеты уже прибыли из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции и Израиля. Ожидается, что прибудет еще больше специальных воздушных судов из Румынии и Швейцарии.
Глава ведомства гражданской обороны Никос Хардалиас, выступая на брифинге в пятницу вечером, сказал, что пожарные столкнулись с «исключительно опасными, беспрецедентными условиями», когда они боролись со 154 лесными пожарами на этой неделе, из которых 64 все еще горят в ночи.
«В последние несколько дней мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в нашей стране, связанной с интенсивностью и широким распространением лесных пожаров и новых вспышек болезни по всей Греции», - сказал он. - «Хочу вас заверить, что в борьбе участвуют все имеющиеся силы». Его цитирует агентство Associated Press.
В Греции наблюдается самая продолжительная жара за три десятилетия, когда температура взлетела до 45 градусов по Цельсию. Правда, хоть в пятницу температура и снизилась, но ветер усилился, а это еще больше усугубило ситуацию.
Приказы об эвакуации из деревень и кварталов звучали постоянно, их отправляли на мобильные телефоны людям в пострадавших районах с помощью push-уведомлений, в то время как полиция и пожарные ходили от двери к двери, призывая людей покинуть дома, оказавшихся пути волн огня.
В субботу переменчивые ветры и новые очаги возгорания привели к тому, что пожары к северу от Афин и на Эвии неоднократно меняли направление, в некоторых случаях возвращаясь в опасные районы, которые едва избежали разрушения ранее на этой неделе. После пожара, охватившего леса и дома в окрестностях озера Марафон, главного водохранилища столицы, огонь переместился в направлении национального парка горы Парнита. Этот парк, один из последних сохранившихся крупных лесов недалеко от Афин, до сих пор несет на себе глубокие шрамы от лесных пожаров 2007 года.
По словам официальных лиц, 38-летний пожарный-доброволец, который погиб от травм головы в пятницу после того, как на него упал электрический столб. Это произошло в районе к северу от Афин. По информации властей, по меньшей мере 20 человек по всей стране нуждались в лечении, в том числе двое пожарных, они были госпитализированы в реанимацию.
Причины пожаров все еще выясняются. Тем не менее, версия поджогов не исключена. Н. Хардалиас сказал, что в пятницу в районе Больших Афин, а также в центральной и южной части Греции были арестованы три человека по подозрению в организации пожаров, причем в двух случаях это было сделано намеренно. Полиция сообщила, что подозреваемый, задержанный к северу от Афин, якобы разжег костры в трех разных точках в районе, пострадавшем от большого пожара, который впервые вспыхнул во вторник.
Греческие и европейские официальные лица в то же время в качестве главной причины упорно называют изменение климата. Добавим, что пожары продолжаются на юге Европы - от юга Италии до Балкан, Греции и Турции. Оттуда тоже приходят тревожные вести.
В Италии пожарные, борющиеся с лесным пожаром в провинции Реджо-ди-Калабрия, обнаружили тела мужчины и женщины в оливковой роще. Итальянское информационное агентство LaPresse сообщило, что они умерли от отравления дымом.
Ситуация с пожарами — проблема глобальная. В течение нескольких недель в Сибири на севере России бушевали мощные пожары, в то время как жаркая, сухая, ветреная погода также стала причиной разрушительных лесных пожаров в Соединенных Штатах — в Калифорнии.