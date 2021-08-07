Отдел международной информации и политики 10:05

Как постоянно сообщает haqqin.az, следя за волной пожаров в Турции и Греции, огненная стихия трудно поддается обузданию. Мощное пламя охватило огромные участки последних оставшихся лесов в Греции в субботу, надвигаясь на более густонаселенные районы. Это произошло после того, как огнем здесь были уничтожены десятки домов, предприятий и ферм. В соседней Турции пожары, уже охарактеризованные как самые сильные за несколько десятилетий, охватили участки южного побережья страны в последние 10 дней, в результате чего погибли восемь человек. Страшную жатву огненная стихия собирает и в Греции. В результате пожара, угрожавшего самому важному национальному парку греческой столицы, погиб один пожарный-доброволец, и по меньшей мере 20 человек получили ранения в результате пожара. Синоптики отмечают, что это лето - самое жаркое в стране за 30 лет.

Туризм несет огромные убытки. Тысячи жителей и отдыхающих бежали от надвигающегося огня по суше и по морю. В апокалиптических сценах в течение ночи на воскресение паромы эвакуировали 1153 человека из приморской деревни и пляжей на Эвии, острове среди скалистых лесных гор, популярных среди отдыхающих, после того, как пламя от сильного лесного пожара, бушующего в течение нескольких дней, перекрыло все другие средства спасения. Люди прижимали к груди младенцев и несли пожилых людей на стульях, чтобы погрузиться на небольшие паромы и отплыть на них в безопасное место. Еще один крупный пожар произошел в районе Мани на юге Пелопоннеса. Там заместитель мэра Восточного Мани Элени Дракулаку сообщила государственному телеканалу ERT, что 70 процентов этой территории были разрушены. «Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четвертях муниципалитета», - сказала Дракулаку, умоляя о дополнительной поддержке и присылке туда самолетов, сбрасывающих воду. Множественные очаги безжалостного огня вызвали напряженность в борьбе с пожарами в Греции до предела. Правительство обратилось за помощью в рамках системы экстренной поддержки в страны Европейского Союза. Пожарные и самолеты уже прибыли из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции и Израиля. Ожидается, что прибудет еще больше специальных воздушных судов из Румынии и Швейцарии. Глава ведомства гражданской обороны Никос Хардалиас, выступая на брифинге в пятницу вечером, сказал, что пожарные столкнулись с «исключительно опасными, беспрецедентными условиями», когда они боролись со 154 лесными пожарами на этой неделе, из которых 64 все еще горят в ночи. «В последние несколько дней мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией в нашей стране, связанной с интенсивностью и широким распространением лесных пожаров и новых вспышек болезни по всей Греции», - сказал он. - «Хочу вас заверить, что в борьбе участвуют все имеющиеся силы». Его цитирует агентство Associated Press.