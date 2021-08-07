Закир Гасанов проверил боеготовность танков в Лачине
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов осмотрел отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Сначала министр обороны проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих.
Было доложено, что в воинской части созданы все необходимые условия для службы личного состава.
Затем руководство Министерства обороны посетило другие воинские части, дислоцированные на указанных территориях.
Воинские части оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы. С помощью генераторов обеспечено бесперебойное электроснабжение.
Закир Гасанов пообщался с личным составом и дал соответствующие поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.