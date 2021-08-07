Закир Гасанов проверил боеготовность танков в Лачине

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов осмотрел отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Сначала министр обороны проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих.