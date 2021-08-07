Ночное убийство в Шамкире

Ночью 8 августа около 02:00 в правоохранительные органы поступила информация об убийстве 36-летней жительницы Шамкирского района Сямы Вилает гызы Гасымовой. Женщина погибла в результате огнестрельного ранения.

Как сообщает МВД, в ходе расследования было установлено, что женщина погибла от выстрелов из охотничьего оружия. По первичной информации, житель села Ени-Хаят Шямкирского района 62-летний Сахиб Гасанов на почве личного конфликта дважды выстрелил из охотничьего ружья в супругу своего сына С.Гасымову.

В прокуратуре Шямкирского района возбуждено уголовное дело по статье УК 29, 120.1 (покушение на убийство).

С.Гасанов задержан в качестве подозреваемого по делу и привлечен к следствию.