Нателла Рустамова, собкор 10:41

В Баку начался капитальный ремонт одного из красивейших архитектурных памятников столицы – здания Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, деятельность которого насчитывает уже 110 лет. Помня о горестной участи многих замечательных творений известных архитекторов, которые после так называемого ремонта или, мягко говоря, лишались своего индивидуального исторического облика, или вовсе исчезали с лица земли, читатели haqqin.az обратились в редакцию с просьбой выяснить, что и как собираются делать с бакинской Оперой и останется ли она такой, какой ее любят и привыкли видеть поколения бакинцев. Об истории знаменитого строения и о том, что его ждет сегодня, haqqin.az сообщил архитектор, доктор искусствоведения профессор Эльчин Алиев.

Насущная необходимость, а не прихоть чиновников Прежде всего он заверил бакинцев, что на этот раз все будет происходить под постоянным наблюдением контролирующих госорганов и что ремонт Оперного театра вызван насущной необходимостью, а не желанием чиновников отчитаться о потраченных средствах или еще чем-то. Вместе с тем он рассказал, что строительство этого здания началось в апреле 1910 года и завершилось уже в феврале 1911-го. Возводилось оно на средства братьев Даниила и Ильи Маиловых, русских нефтяных магнатов и меценатов. Автором проекта стал известный бакинский архитектор, главный инженер Бакинской городской управы Николай Баев, по проектам которого в городе построены также здания Северного банка (ныне Центральное отделение МБА, 1905 г.), больницы Мусы Нагиева (ныне имени Семашко, 1918 г.), электрической подстанции на проспекте Нефтяников (ныне театра ÜNS, 1920 г.), Сабунчинского вокзала (1926 г.) и многие другие. Учитывая уровень техники, использовавшейся в конце XIX – начале XX веков при строительстве театральных сооружений, театр братьев Маиловых был возведен в рекордные сроки: здание вместимостью почти 1800 зрительских мест было сооружено менее чем за 10 месяцев. Показательны были не только сроки, но и высокое качество строительных работ. Торжественное открытие состоялось 28 февраля 1911 года.

«Появление в Баку театра, ни в чём не уступающего в те годы европейским собратьям, стало значительным событием в жизни города. В день открытия зрителям была представлена написанная в 1869 году опера в четырёх действиях русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Очень, надо сказать сложное, с большим количеством действующих лиц оперное произведение. Главную партию – царя Годунова исполнил известнейший оперный певец того времени Александр Мозжухин, брат не менее известного драматического актера Ивана Мозжухина. Дебют театра стал значимым культурным событием в жизни Баку, да и всей царской России. Фасад в удручающем состоянии Здание и сегодня поражает своей красотой и величием. Оно построено в зародившемся в зодчестве в конце XIX века стиле Art Nouveau. Архитектурное решение и общая композиция очень выразительны, а направление moderne и свойственная ему стилизация обусловили декоративную обработку фасада и некогда роскошных интерьеров. Архитектор Баев использовал оригинальное сочетание кирпичной кладки с железобетоном для демонстрации возможностей более сильного воздействия на зрителя от сочетания гладких и рельефных элементов. Используя элементы декора, он создал орнаментальные вставки, витражи, применил сочетание кирпичной кладки с гладкими завершениями, украшенными глубокими рельефами и роскошными орнаментами. Декор основного фасада здания также создан на сочетании цементной штукатурки и кирпича, его симметричная композиция подчеркнута портиком - верандой и двумя фланкирующими глухими башенками, в изменение проекта поднятыми на 1,5 метра в конце 1980-х годов. Первая реконструкция здания театра была осуществлена в 1938 году. Следующие ремонтные работы были начаты в 1982 году. Однако из-за сильного пожара в начале 1985-го они затянулись и были закончены только в 1987 году», - поведал архитектор. Между тем он отметил, что, к сожалению, в настоящее время фасад здания находится в удручающем состоянии. В нарушение проекта, кроме необъяснимого поднятия двух башен, цокольная часть и колонны грубо облицовали мраморными плитами, заменили на массивные цементные ограждения кованые металлические решётки большого балкона-террасы и др., что привело к существенному отличию нынешнего фасада от оригинального, созданного более ста лет назад автором проекта.

«Поэтому руководством нашей страны, - подчеркивает Э.Алиев, - и было принято решение о начале работ по реставрации фасада и капитальному ремонту Театра оперы и балета, и на днях они начались». По информации архитектора, реставрацию фасада в течение 2021-2022 годов будет проводить австрийская компания Erich Pummer. Наряду с этим будет заменена кровля на здании, обновлена система канализации, из-за которой ежегодно затопляется подвальный этаж, заменены все деревянные двери и окна и многое другое. Как уже отмечалось, в последний раз здание ремонтировалось в конце 1980-х годов. И тогда, после случившегося пожара, многое делалось наспех, на скорую руку, особенно технические коммуникации, канализация. Именно поэтому практически каждый год вода на полметра заполняла помещение гардероба. «Представляете, - что приходилось предпринимать руководству театра, его сотрудникам, какие героические усилия прикладывались, чтобы зрители, пришедшие на спектакль, это безобразие не видели. Мне рассказывали, что порой ночи напролет все работники ведрами выносили воду. Поэтому реконструкция здания нужна в первую очередь для исправления коммуникаций, системы пожарной безопасности, нормального отопления, вентиляции, кондиционирования. Обязательной замене подлежат все оконные рамы с одним стеклом, однослойные, которые установили в 1980-х, что приводило к гигантским теплопотерям. Понятно, что нужны двухслойные деревянные, собранные по западным технологиям. Так что фасад – только видимая часть проблем. Как человек, участвующий в реконструкции здания, знаю, что огромную работу по исправлению ситуации взвалило на себя нынешнее руководство Оперы, годами за свой скромный счёт латавшее дыры, то есть просчеты, допущенные в прежний ремонт во всех зданиях комплекса – ведь наш Оперный театр занимает по площади почти квартал. А сцена? «Я не специалист по балету, но поверьте, находясь на сцене видел и даже чувствовал проблемы танцующих на ней людей. Поэтому уже проведён первичный ремонт заказано новое специальное покрытие для сцены. Спешу успокоить бакинцев: никаких кардинальных перестроек в зале производиться не будет - великолепная акустика помещения не пострадает.

Отремонтируют только сиденья красивых кресел, обновят краску на стенах и потолке, будут проведены совместно с МЧС работы по проверке состояния роскошной центральной люстры – по словам руководства театра, последние два десятка лет ее не опускали, хотя это технически возможно», - указал Э.Алиев. Что же касается непосредственно фасада, то архитектор перечислил множество допущенных при прежней реконструкции ошибок. Главная из них, по его мнению, в том, что наспех сооруженные и почему-то поднятые на два метра башенки очень отличаются от оригинального проекта Баева. На фасаде появились четыре совершенно чуждые общей композиции пики и др. «Молчу уже, - говорит он, - о безобразном качестве использованных тогда строительных материалов. В общем, ремонт 1980-х изменил фасад здания, превратил его в совершенно не соответствующий оригиналу образец. Тем не менее низкий поклон тем десяткам специалистов, которым удалось в нелёгкое социалистическое время всеобщего дефицита провести работы и почти на полвека продлить жизнь зданию. Ну а теперь поставлена цель вернуть зданию достойный первоначальный вид, а внутри обеспечить комфортные условия и для артистов, и для зрителей. Бог даст, результат будет хорошим. Во всяком случае фасадом занимается известная компания Erich Pummer, имеющая многолетний мировой опыт в этой сфере. А для ремонта внутренних помещений привлечены такие серьёзные отечественные организации, как госконцерны Azərişıq, Azərsu, Bakı Abadlıq Xidməti и другие. С 1 августа приступили к реставрации Сначала, весной этого года, полностью обновлено кровельное покрытие, и эта часть ремонта уже на стадии завершения. А с 1 августа приступили к реставрации фасада, которая продлится, как планируется, до осени будущего года. Параллельно стартуют работы по замене всех оконных и дверных рам на фасаде, ремонт в интерьерах театра. С помощью Всевышнего, к началу 2023 года все будет завершено. «Учитывая, что бакинские театралы с нетерпением ждут открытия сезона, сейчас продумывается возможность функционирования труппы в условиях ремонта. Наверное, это будет достаточно неудобно и для актеров, и для зрителей, но все мы страшно скучаем по любимому театру», - заключает архитектор.