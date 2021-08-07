Ханкенди остался без воды

Ранним утром 8 августа сепаратистские силы в зоне контроля российских миротворцев в Карабахе обратились к армянскому населению города Ханкенди (Степанакерт) с сообщением о проблемах с питьевой водой в городе.

«В Степанакерте тысячи людей лишены питьевой воды. Мэрия столицы просит граждан, которые проживают в низинных районах города, имеющих питьевую воду, экономно расходовать воду», - говорится в обращении.

Отметим, что в преддверии отступления из освобожденного подразделениями азербайджанской армии города Шуша, оккупационная администрация вывела из строя водопровод города.

Как ранее сообщал haqqin.az, 3 августа ОАО “Azersu” подписал договор на капитальный ремонт действующих сооружений водоснабжения города Шуша с целью обеспечения стабильной подачи воды в город. Контракт был присужден ОАО “Protean Construction” методом опроса предложений. Стоимость проекта равна годовому бюджету сепаратистов – 8 млн. 631,2 тыс. манат (свыше $5 млн. долларов). Работы подлежат завершению до конца этого года.