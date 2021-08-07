Отдел информации 11:27

Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, причем, как стало известно из документов, готовились еще в 1938 году. Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан.

Данные о подготовке японцев подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938 года "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом". Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с Советским Союзом, а с 1944 года стал главнокомандующим Квантунской армией. Он признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной Армии. "Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", - говорилось в приказе №70. 27 сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступило союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.