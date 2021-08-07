Военные учения российской армии в Армении, Абхазии и Южной Осетии

Двусторонние батальонные тактические и специальные учения пройдут в августе и сентябре 2021 года на 20 общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных на юге России и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, - говорится в сообщении.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии.