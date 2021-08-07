Жители села Барджан Ярдымлинского района обратились с открытым письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором сообщают об экологическом терроре, продолжающемся на протяжении долгих лет в Ярдымлы и, в частности, в их родном селе. Речь идет о массовой вырубке леса.

«Из-за лесных пожаров в Турции на большей части территории страны уничтожены леса, для восстановления которых понадобятся десятки лет, - говорится в обращении. – Мировые страны пытаются помочь Турции справиться с этим бедствием. Несколько дней назад и в Ярдымлинском районе сгорело несколько гектаров леса.

С сожалением вынуждены отметить, что уничтожение лесов началось давно и масштабы террора только увеличиваются. Но самое печальное, что лес вынужденно вырубается местным населением. Причина в том, что в селе Барджан, как и в большинстве других сел Ярдымлинского района, нет газа. А так как 90 процентов населения района проживают именно в селах, для обогрева своих домов в зимний период им приходится рубить лес на дрова».

В письме указано, что в среднем в каждом селе проживают 150 семей. Без газа каждой из них, чтобы отопить свои дома в суровых зимних условиях, необходимо три грузовика с дровами. То есть только для одного села нужно около 500 машин, а это примерно 1300-1500 вырубленных деревьев.

«По этой причине за 20 лет только в нашем селе уничтожено более 40 тысяч деревьев, а по всему району эта цифра превышает 3 миллиона. Это настоящая катастрофа!

Для восстановления лесов понадобятся десятки, а может и сотни лет. Впрочем, возможно, восстановить их и не удастся. Результаты такого отношения к природе увидим не только мы, но и будущие поколения. Они не простят нам этого».

Чтобы остановить вырубку леса, жители просят провести газ в села.

«Средства, потраченные на газификацию сел, несравнимо меньше того ущерба, который наносит Азербайджану уничтожение деревьев. Тем самым будет положен конец экологическому террору!», - говорится в открытом письме.

Haqqin.az обратился за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов. По словам замминистра Вугара Керимова, подобная проблема, конечно же, существует, однако некоторые цифры явно завышены.