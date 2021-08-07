Многолетний экотеррор в Ярдымлы: нет газа – будем вырубать деревья! + комментарий замминистра экологии
Жители села Барджан Ярдымлинского района обратились с открытым письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором сообщают об экологическом терроре, продолжающемся на протяжении долгих лет в Ярдымлы и, в частности, в их родном селе. Речь идет о массовой вырубке леса.
«Из-за лесных пожаров в Турции на большей части территории страны уничтожены леса, для восстановления которых понадобятся десятки лет, - говорится в обращении. – Мировые страны пытаются помочь Турции справиться с этим бедствием. Несколько дней назад и в Ярдымлинском районе сгорело несколько гектаров леса.
С сожалением вынуждены отметить, что уничтожение лесов началось давно и масштабы террора только увеличиваются. Но самое печальное, что лес вынужденно вырубается местным населением. Причина в том, что в селе Барджан, как и в большинстве других сел Ярдымлинского района, нет газа. А так как 90 процентов населения района проживают именно в селах, для обогрева своих домов в зимний период им приходится рубить лес на дрова».
В письме указано, что в среднем в каждом селе проживают 150 семей. Без газа каждой из них, чтобы отопить свои дома в суровых зимних условиях, необходимо три грузовика с дровами. То есть только для одного села нужно около 500 машин, а это примерно 1300-1500 вырубленных деревьев.
«По этой причине за 20 лет только в нашем селе уничтожено более 40 тысяч деревьев, а по всему району эта цифра превышает 3 миллиона. Это настоящая катастрофа!
Для восстановления лесов понадобятся десятки, а может и сотни лет. Впрочем, возможно, восстановить их и не удастся. Результаты такого отношения к природе увидим не только мы, но и будущие поколения. Они не простят нам этого».
Чтобы остановить вырубку леса, жители просят провести газ в села.
«Средства, потраченные на газификацию сел, несравнимо меньше того ущерба, который наносит Азербайджану уничтожение деревьев. Тем самым будет положен конец экологическому террору!», - говорится в открытом письме.
Haqqin.az обратился за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов. По словам замминистра Вугара Керимова, подобная проблема, конечно же, существует, однако некоторые цифры явно завышены.
«Азербайджан – малолесная страна, - говорит В.Керимов. - Мы обязаны защищать наши леса. И это касается не только Минэкологии, но и других госструктур, а также всех граждан. Хотя понятно, что полностью защитить лес от вырубки невозможно. Нельзя приставить охрану к каждому дереву.
Теперь о цифрах. Лесная зона в Ярдымлинском районе равна примерно 17 тысячам гектаров. Если речь идет о вырубке 3 миллионов деревьев, то это означает, что уничтожено приблизительно 3-4 тысячи гектаров леса. Это далекие от реальности цифры. Для сравнения скажу, что территория Насиминского района Баку равна 1000 гектарам. То есть, если верить указанным в обращении данным, то территория, равная трем-четырем Насиминским районам, полностью осталась без деревьев. Таких масштабов вырубки леса нет.
Да, мы понимаем, что в некоторых высокогорных селах на юге страны газа пока нет. Но таких сел с каждым годом становится все меньше и меньше. Есть программа SOCAR по газификации горных областей.
Жителям сел, где все еще нет газа, мы предлагаем не вырубать лес, а использовать альтернативные методы обогрева. К примеру, керосиновые печи. Либо упавшие деревья, обрубки и древесину. Мы вывозим их из леса, изготавливаем из них брикеты и храним в амбарах. Транспортировка и работа требуют расходов, поэтому один куб стоит 15-16 манат. Но дело в том, что кто-то не хочет платить, а у кого-то нет возможности, и поэтому рубят лес, чтобы отапливать дома бесплатно.
В негазифицированных селах мы выделяем древесные брикеты в первую очередь гражданам, затем в медицинские и образовательные учреждения, воинские части.
Мы понимаем граждан, которые написали это обращение, и ни в коем случае ни в чем их не упрекаем. Они и сами хотят защитить природу. Однако нужно все-таки быть осторожнее с цифрами».