Турецкие войска продолжают бои с ПКК

ВС Турции нейтрализовали шесть террористов на севере Сирии. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Анадолу.

Операции были проведены в районах Завиян и Шаала на востоке Таль-Рыфата, а также населенных пунктах Таль-Джиджан и Таль-Унайб.

Выяснилось, что один из уничтоженных террористов участвовал в нападении на строительную технику и машину скорой помощи пятого августа, в результате чего погибли два человека.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).