Россия заняла самое низкое место в медальном зачете Олимпиад с 1912 года

Сборная России на летних Олимпийских играх в Токио заняла самое низкое место в медальном зачете с 1912 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российские спортсмены с 71 наградой (20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми) финишировали на пятом месте. Ранее в истории России команда никогда не опускалась ниже четвертой строчки. При этом по общему количеству медалей российская команда стала третьей.