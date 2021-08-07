В Токио завершились соревнования XXXII Летних Олимпийских игр. Сегодня в 15:00 по бакинскому времени начнется церемония закрытия Олимпиады.

Азербайджан завоевал в Токио 7 медалей – 3 серебра и 4 бронзы. В общекомандном олимпийском зачете наша команда заняла 67-е место. Как известно, главным показателем в данной табели о рангах является количество золотых наград, а их в активе сборной Азербайджана не оказалось.

67-е место – худший показатель Азербайджана за всю историю выступлений на Олимпиадах. Даже в 1996 году в Атланте, где у нас, как и сейчас, не было золота, а было только одно серебро, мы поделили 61-е место. Просто потому, что тогда конкуренция была ниже, и стран, завоевавших медали, было меньше, чем сейчас.

После 61-го места в Атланте в Сиднее-2000 Азербайджан занял 34-ю позицию, в Афинах-2004 – 50-ю, в Пекине-2008 – 39-ю, в Лондоне-2012 – 32-ю, в Рио-2016 – 39-ю.

В Токио среди постсоветских стран Азербайджан занял лишь 8-е место, уступив России, Узбекистану, Грузии, Украине, Беларуси, Эстонии и Латвии. Среди европейских стран мы и вовсе заняли 34-е место.

В Токио по количеству медалей мы заняли 33-е место. В Рио с 18 наградами по этому показателю Азербайджан поделил 14-15-е места.