Пожилой священник изнасиловал двух девочек в храме

Суд в Дели приговорил пожилого местного священника по имени Вишва Бандху (Vishwa Bandhu) к пожизненному заключению за то, что он напал на двух девочек 7 и 9 лет и изнасиловал их прямо в храме, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Times of India.

Отмечается, что 76-летний мужчина не высказал раскаяния ни на одной из стадий разбирательства. Помимо пожизненного заключения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рупий за изнасилование и 10 тысяч рупий за запугивание жертв. Также он заплатит каждой девочке компенсацию в размере 750 тысяч рупий. По текущему курсу рупия стоит 99 копеек.