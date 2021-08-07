Государственные СМИ Пхеньяна сообщили в воскресенье, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мобилизовал военных для оказания помощи в районах, недавно пострадавших от проливных дождей, на фоне опасений по поводу экономического кризиса и нехватки продовольствия.

КНДР — страна с диктаторским режимом и ядерным потенциалом переживает самые тяжелые времена за последние десятки лет. Как сообщал haqqin.az, население стоит перед угрозой голода, если уже не погрузилось в него. Все, что происходит к северу от границы между двумя Кореями, строго засекречено, информация дозируется вовне через официальные государственные агентства. Но даже они не могут скрыть масштабов происходящего.

Центральная военная комиссия правящей Трудовой партии Кореи провела заседание своего отделения в восточной провинции Южный Хамгён, чтобы обсудить ущерб и восстановление региона после мощных ливней, сообщило официальное информационное агентство KCNA, на которое ссылается Reuters.

Что интересно, сам правитель Ким не присутствовал на встрече, но партийные чиновники огласили его распоряжение о том, что военные должны начать кампанию по оказанию помощи населению и обеспечить необходимые поставки в регионе, отметило KCNA.

«Также было подчеркнуто, что он призвал побудить (партийных) должностных лиц ... к умелому и упорному проведению кампании по восстановлению», - цитирует официальных лиц агентство. В своем сообщении оно не уточнило степень ущерба, нанесенного проливными дождями, но там сказано, что военная комиссия изучила чрезвычайные меры по восстановлению пострадавших от стихийных бедствий районах, стабилизации жизни людей, предотвращению коронавируса и минимизации ущерба урожаю сельхозпродукции.

Встреча состоялась на фоне обеспокоенности по поводу кризиса в замкнутой экономике КНДР, которая уже подверглась международным санкциям, направленным на обуздание северокорейской ядерной и оружейной программ.

Ранее Ким Чен Ын сказал, что в июне страна столкнулась с «напряженной» продовольственной ситуацией, сославшись на пандемию коронавируса и прошлогодние тайфуны, невольно признав тяжесть ситуации.

Недавно центральный банк Южной Кореи заявил, что экономика Северной Кореи очень серьезно пострадала от самого большого за 23 года спада в 2020 году.

Что касается ситуации с коронавирусом, то Северная Корея до сих пор не признала ни одного случая COVID-19 в стране, однако закрыла границы, остановила трансграничную торговлю и ввела строгие меры профилактики, рассматривая пандемию как проблему национального выживания.

На прошлой неделе южнокорейские законодатели заявили, что Северной Корее необходимо около 1 миллиона тонн риса, а военные и чрезвычайные резервы на исходе. Это еще раз свидетельствует о том, что голод стоит на пороге коммунистической страны во весь рост. Справится ли Ким с этим, покажет время. Но, скорее всего, Пхеньян будет вынужден просить помощи у международного сообщества, чтобы спасти своих граждан.