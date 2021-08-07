Иранский режиссер заявил, что влюблен в Армению

22 августа в завершение церемонии открытия 7-го Уджанского международного фестиваля документальных фильмов (Уджан - армянское село расположено в 1 км к северу от трассы Ереван—Гюмри) «Абрикосовое дерево» состоится премьера фильма «Уджанская история». Это фильм совместного производства Армении и Ирана, автором которого является иранский режиссер Шахрам Бадахшан Мехр, завоевавший Гран-при в рамках «Абрикосового дерева» 2017 года. Об этом сообщают армянские сайты.

Иранский режиссер Шахрам Мехр заявил, что влюблен в атмосферу Уджана и принимавшей его семьи Манвеляна. Он вернулся в Уджан в 2019 году и снял полнометражный фильм о его хозяевах и Уджане при поддержке армянской общественной организации «Фильмадаран», являющейся инициатором фестиваля.