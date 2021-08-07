На груди у двух китайских велосипедисток, которым на церемонии награждения вручили золотые медали, были прикреплены алые значки с изображением бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна. Такие, с виду безобидные жесты запрещены во время соревнований или церемоний награждения.

Международный олимпийский комитет сообщает: Китай заявил, что его спортсмены больше не будут носить политические значки на церемониях награждения медалями на Играх в Токио.

Олимпиада в Токио, в воскресенье погасившая олимпийский огонь, отличилась множеством скандалов, обвинениями судей со стороны некоторых делегаций в неправильном или предвзятом судействе, допинговыми случаями и дисквалификациями. Не обошлось без скандала и при награждении китайских велосипедисток на минувшей неделе.

«Что касается Китая, мы получили разъяснения, и спортсмены были предупреждены», - сказал Кристиан Клауэ, директор МОК по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью. - «Мы также получили заверения, что этого больше не повторится. На этом МОК считает это дело закрытым».

Китайская пара - Бао Шаньджу и Чжун Тяньши - выиграла женский спринт в прошлый понедельник.

Чтобы понять демарш МОК в адрес Китая, напомним, что статья 50 Олимпийской хартии гласит: «Никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда не разрешены на каких-либо олимпийских объектах, объектах или других территориях».

В прошлом месяце эти правила были смягчены, чтобы позволить спортсменам «выражать свои взгляды» до и после соревнований, что дает спортсменам возможность встать на колени, чтобы подчеркнуть отношение к расизму, не опасаясь каких-либо санкций со стороны МОК.

И это, наверное, правильно. Но все же по-прежнему запрещены жесты или высказывания во время соревнований или церемоний награждения.

Известно, что Мао Цзэдун правил коммунистическим Китаем буквально железной рукой - с 1949 года до своей смерти в 1976 году. Он был ответственным за одну из крупнейших гуманитарных катастроф в истории, когда его кампания «Большой скачок вперед», направленная на модернизацию сельского хозяйства и промышленности Китая, привела к повсеместному голоду и гибели около 45 миллионов человек.

В 1960-х годах в Китае были выпущены миллиарды значков председателя Мао. Их носили во время так называемой «культурной революции», чтобы показать преданность Мао. Но, как оказалось, и сегодня они остаются обычным явлением среди многих китайцев. В том числе и среди олимпийцев, которые никогда его не видели живым.

Словом, перефразируя классика: Мао умер — да здравствует Мао!