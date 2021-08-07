Церемония закрытия Олимпиады в Токио фото, обновлено
Прозвучал гимн Греции – страны, подарившей миру Олимпийские игры.
Затем началась церемония награждения призеров в женском и мужском марафоне.
* * * 15:35
В Токио проходит церемония закрытия XXXII Летних Олимпийских игр.
Флаг Азербайджана на церемонии доверено нести серебряному призеру нынешних Игр, 3-кратному чемпиону мира и Европы, борцу-вольнику Гаджи Алиеву.
Закрытие Олимпиады началось с того, что шесть японских спортсменов вынесли флаг своей страны. Прозвучал национальный гимн Японии. А флаг этой страны подняли вверх, теперь он красуется рядом с флагом МОК.
Затем на стадионе появились знаменосцы и спортсмены.