Церемония закрытия Олимпиады в Токио фото, обновлено

Отдел спорта

Прозвучал гимн Греции – страны, подарившей миру Олимпийские игры.

Затем началась церемония награждения призеров в женском и мужском марафоне.

*      *       * 15:35

В Токио проходит церемония закрытия XXXII Летних Олимпийских игр.

Флаг Азербайджана на церемонии доверено нести серебряному призеру нынешних Игр, 3-кратному чемпиону мира и Европы, борцу-вольнику Гаджи Алиеву.

Закрытие Олимпиады началось с того, что шесть японских спортсменов вынесли флаг своей страны. Прозвучал национальный гимн Японии. А флаг этой страны подняли вверх, теперь он красуется рядом с флагом МОК.

Затем на стадионе появились знаменосцы и спортсмены.