«После расправы судей разных стран над нашими гимнастками очень жалею, что не работаю в ГРУ», - написала в своем телеграмм-канале глава крупнейших в России медиа-холдингов Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян, возмущенная субъективностью судейства в отношении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, тем самым подтверждает версии западных СМИ и спецслужб о причастности военной разведки России к убийству неугодных лиц за рубежом в свете отравления Скрипалей и Навального. И сама готова в качестве офицера ГРУ отравить судей. Беспрецедентное по своей нелепости заявление!