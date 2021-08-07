Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:51

В Европе назревает очередной миграционный кризис. Не тех пока масштабов, что несколько лет назад, когда в страны с высоким уровнем жизни хлынули миллионы нелегалов, но не менее чреватый неприятностями для многовекового уклада европейских городов. Как всегда, речь идет о беженцах из стран Азии и Африки, разве что регионы несколько сместились – если раньше основные потоки шли из Сирии и Ирака, то теперь стало больше афганцев. Все они осаждают белорусско-литовскую границу, но пока счет идет на тысячи, это беспокоит только литовцев и немного поляков. Но очевидно, что не сегодня завтра ситуация изменится – во-первых, рвущихся в Европу станет побольше, а во-вторых – их целью являются вовсе не Литва и не Польша, а развитые страны Запада, в первую очередь Германия, которая в последние годы опрометчиво предоставляла убежище наиболее широко.

Рукотворный кризис К тому же у маленькой Литвы нет ни малейшего желания, как, впрочем, и возможностей принимать у себя нежеланных мигрантов. А это значит, что Евросоюзу рано или поздно придется поставить вопрос традиционным образом – кто сколько готов принять. Но учитывая, что большинство стран ЕС вообще никого принимать уже не собираются, то Литву, как и Беларусь, ждут большие неприятности. Понятно, что новый кризис абсолютно рукотворный – с чего это вдруг, ни с того ни с сего тысячи иракцев загорелись непреодолимым желанием посмотреть минские шедевры сталинского ампира и прогуляться в густых зарослях Беловежской пущи. Причем их стремление настолько неудержимо, что иракской авиакомпании приходится добавлять рейс за рейсом… Вообще-то проблема не столько в количестве беженцев, сколько в уязвимости Европы перед ними. Не будь сегодня белорусского маршрута, потому что с годами число переселиться на проживание в Европу постоянно растет, а мигранты становятся все более упорными, если сказать наглыми.

Перекроют белорусский транзит – появится еще какой-то, и в конце концов европейцам придется решать вопрос фундаментально – что делать с беженцами. В этом контексте Европа уже давно стала заложником собственного гуманизма. Западная идеология, в центре которой человек с его правами, обеспечила процветание европейской и американской цивилизации, но она же мешает взять да и стукнуть по столу, чтобы решить проблему беженцев раз и навсегда. Беда в том, что отправляются они в Европу вовсе не за ее ценностями, а за деньгами и сытой жизнью. На европейские критерии жизни им глубоко наплевать, более того – они смеются над ними и решительно не хотят им подчиняться. Когда человек прибывает на Запад для заработков, а потом на своем профиле в социальных сетях выставляет совершенно антиевропейские посты - это по меньшей мере ненормально, и по идее европейские страны должны без малейшего сожаления выдворять таких беженцев со своей территории. Не ради работы, а ради пособий Можно ли, а главное – следует ли терпеть, что кто-то хочет жить в Европе, пользоваться всеми ее благами, и в то же время высказывает в отношении нее открытое презрение и ведет себя в соответствии с варварскими обычаями родных мест? На мой взгляд, ни к чему хорошему это не приведет. А ведь многие беженцы получают в Европе совершенно немыслимые привилегии – пособия, бесплатные квартиры, медицинские услуги и т.д. То есть среднестатистический англичан пашет на трех работах, чтобы продержаться на плаву, а в это время беженец с Гаити требует от власти поменять ему занавески в халявном доме, видите ли, красный цвет вызывает у него неприятные ощущения – это не моя фантазия, это реальный случай, который имел место в Лондоне.

Примечательно, что многие беженцы и не скрывают, что приезжают на Запад не ради работы, а ради пособий. Всем на Западе это известно, но все стараются не быть очень уж жесткими «к бедным, лишившимся крова» людям. Был один такой случай: в августе 2008 года, после российско-грузинской войны, примерно в течение четырех месяцев грузинское село Переви находилось в руках российских военных. Закончилось это довольно быстро, но в эти несколько месяцев в европейских пунктах приема мигрантов появились жители этого села. И довольно быстро число беженцев и просителей политического убежища в ЕС из Переви многократно превысило общее его населения. Потом российские войска оттуда ушли, и через пару месяцев лавочка прикрылась, однако многим удалось ею воспользоваться. И это совсем не единичный факт. В 2006 году мне довелось переводить текст с запросом на получение убежища одного моего знакомого, не имевшего ни к какой-либо партии, ни к политике ни малейшего отношения… Однако в обращении, составленном для миграционных органов ЕС, он предстал как пламенный, убежденный борец с тиранией, которого преследуют местные людоедские власти, и если ему срочно не предоставить убежище - поймают и съедят заживо… Сколько народу таким образом получили от ЕС и статус и всевозможные льготы – даже представить трудно. Нет никаких претензий к ним – в конце концов, каждый устраивается как может. А вот зачем они все нужны европейцам – совершенно непонятно. Европейский императив, настаивающий на гуманизме и уважении к правам человека, не позволяют просто взять, да пинком под зад выкинуть из страны ненужных и бесполезным просителей пособия – привлекает миллионы жаждущих цивильных баг. Понятно, что условия временами ужесточают и все уже не так просто, как было 10 лет назад, но шансы получить убежище - есть. Так почему же не попробовать, чем черт не шутит?

Гость ведет себя ровно так, как ему позволяет хозяин Конечно, по идее у визитера, тем более с претензией на проживание, должен быть и свой кодекс поведения, не позволяющий садиться на голову принимающей семье, даже если такая возможность имеется. Но что касается восточных мигрантов, это, увы, не тот случай – сядут, да еще и попрекать будут. В этом смысле показателен пример Турции, которая тоже принимала мигрантов, причем не меньше, чем вся Европа вместе взятая. Так вот, европейцев мигранты грабят. Всех кому не лень. Организованная преступность, квартирные кражи, рэкет, убийства. Европейцы начинают наглухо закрывать квартиры, ставить замки и сигнализацию, продавать свое жилье в неблагополучных районах. А правоохранительная система демонстрирует полную неспособность справиться с эмигрантской преступностью – опять же из соображений политкорректности. Поймают полицейские какого-нибудь грузина или албанца, так тут же прибегут правозащитники, наймут адвокатов, будут внушать, что преступник на самом деле не преступник, а жертва обстоятельств, что в детстве он был очень добрым и здоровался со всеми бабушками в округе, но у него был злой дед, который учил его отрезать хвосты кошкам… В общем, посидит наш клиент пару недель, а потом выйдет на свободу, и давай себе опять грабить дома и магазины.