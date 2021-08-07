Последний ультиматум премьер-министра Израиля

Ранее haqqin.az сообщал об участившихся обстрелах территории Израиля из Ливана, с территорий контролируемых проиранским шиитским движением «Хезболла». 6 августа с ливанской территории по Израилю были выпущены еще 19 ракет, шесть из которых разорвались в незаселенной местности на севере еврейского государства. До этого северные районы Израиля подвергались ракетным обстрелам из Ливана 4 августа и 20 июля.

«Армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране, так как Израиль не потерпит более обстрелов своей территории». С таким заявлением выступил на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. Об этом сообщает ТАСС.