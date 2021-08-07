Завтра США объявят новые санкции против Беларуси

Завтра, 9 августа, Администрация Джо Байдена объявит о новых санкциях против Беларуси, сообщает CNN.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила на брифинге с журналистами в Вашингтоне, что во время своих встреч она передала администрации Байдена конкретный список компаний, против которых должны ввести санкции.

Тихановская призвала администрацию США ввести более жесткие санкции, заявив, что первоначальные санкции были «более символическими и моральными санкциями».

Напомним, что Тихановская встретилась с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и законодателями Конгресса во время своего пребывания в столице США.