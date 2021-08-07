Экс-президент Аскар Акаев вернулся в Москву

Первый президент Киргизии Аскар Акаев уехал из страны после допросов в Госкомитете национальной безопасности по делу крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор", сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.

Акаев прибыл в Бишкек 2 августа после 16 лет проживания в Москве.

"Он вылетел с сыном Илимом в Москву. Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал исчерпывающие ответы на все вопросы следствия. Дорога для бывшего президента открыта, он может вернуться в Киргизию в двух случаях: по своему желанию, либо по требованию следствия (в случае возникновения новых вопросов) в рамках дела о "Кумторе", - сказал Талгарбеков.

Как сообщает Sputnik, за эти дни Акаев встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, посетил малую родину, а также Таласскую область.

Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".