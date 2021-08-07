И в 500 метрах от аэропорта Даламан в Турции вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар возник в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Об этом сообщает турецкий гостелеканал ТРТ.

Загорелся лесной массив, расположенный где-то в 400-500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта видно пламя и большой столб дыма. Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло.

Как отмечает турецкий телеканал TRT, в настоящее время работы по борьбе с пожаром в районе аэропорта продолжаются. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.