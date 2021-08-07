И Москва полыхает от коронавируса

Около 2,8 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это более чем на 20 процентов выше показателя, зафиксированного накануне. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Согласно его информации, за последние 24 часа число новых заражений коронавирусом в российской столице составило 2 761. Днем ранее сообщалось о 2 235 новых заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Общее же число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 с начала пандемии составило 1 527 200 человек.

За сутки от легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 63 человека, что чуть меньше, чем днем ранее (67). Всего жертвами пандемии стали 26 тыс. 189 жителей Москвы.

В России коронавирусом заразилось 23 тыс. человек.

Суточный прирост числа новых заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах России составил 22 тыс. 866 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб.