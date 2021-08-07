А в Иране рекордная смертность от коронавируса

В Иране за последние 24 часа зафиксировали 542 летальных исхода среди людей с COVID-19: это самый высокий за всю пандемию показатель для этой страны, сообщает IRNA со ссылкой на иранский Минздрав.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, предыдущий максимальный показатель суточной смертности фиксировали в ноябре 2020 года: тогда он составил 483 случая.

Таким образом, в Иране общее число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 превысило отметку в 94 тысячи.