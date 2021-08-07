Лесные пожары дошли и до населенных пунктов России

В Якутии лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пожарами.

В настоящий момент власти региона в превентивных целях организуют отселение жителей сел Кальвица и Харыялах, которые находятся в непосредственной близости от зоны пожаров. Людей из села Кальвица вывозят на катере и пароме по реке Тюгюэне. К обоим селам было направлено по вертолету Ми-8 с водосливным устройством, сообщают в пресс-службе правительства республики.

Как сообщает Интерфакс, сейчас в Якутии полыхают 155 лесных пожаров, специалисты пытаются потушить 71 из них. В борьбе со стихией задействованы 3,6 тысяч человек и 510 единиц техники. За прошедшие сутки спасателям удалось потушить в Якутии 11 лесных пожаров общей площадью 50,5 тысяч га и локализовать девять очагов общей площадью 61,9 га. За это же время в регионе было обнаружено семь новых пожаров.