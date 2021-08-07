Эйнулла Фатуллаев 19:07

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выступил в армянских СМИ с подробным комментарием, в котором изложил свое видение вопроса размещения российских пограничников на границе с Азербайджаном. Размещение нового контингента российских войск приобрело особую актуальность после передислокации небольшого подразделения миротворцев в село Воскепар, что сразу же вызвало бурные обсуждения среди экспертного сообщества в регионе. Правительства трех стран сохраняют упорное молчание о мотиве передислокации россиян, что рождает мыслимые и совершенно невероятные версии. От обмена утерянных во время первой войны анклавов до обеспечения безопасности намеченного Зангезурского коридора.

Лукьянов совершенно прав в своем утверждении, что «Россия может пойти на размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном, но лишь принимая во внимание позицию Азербайджана». Близкий к правящим кругам российский эксперт правильно оценивает уровень российско-азербайджанского стратегического партнерства, подчеркивая приоритет правильного соотношения интересов России и Азербайджана. То есть, Москва будучи важным союзником Армении - с другой стороны, по оценке Ф.Лукьянова «не может пренебречь и интересами Баку». Такой подход отвечает политическому духу российско-азербайджанских отношений и, как мы неоднократно отмечали, «личной химии» во взаимоотношениях Путина и Алиева. Именно поэтому Лукьянов выдвигает теорию нового баланса сил, исходящую из новой геополитики и новой расстановки сил. Российский эксперт открыто признает, что вопрос размещения российских пограничников зависит не только от воли Еревана и Москвы, но и Баку, особенно в свете стратегических союзнических отношений Азербайджана с Анкарой. Однако, следующий тезис Лукьянова об унификации посреднических миссий России и Франции – в корне ошибочный, и в большей мере исходит из анализа международной политики, сложившейся в период «изоляционизма Трампа». Эксперт вырывает Францию из формата «коллективного Запада», указывая на самостоятельную политику Елисейского дворца без оглядки на Вашингтон. По результатам исторической встречи Путина с Макроном в 2019 году, но в другом мире. И, дескать новые акценты в политике Макрона создают благодатную почву для консенсуса с Россией. Да, вероятно, Россия может пойти на консенсус с Парижем где угодно, будь то Ливия, Палестина, Сирия, Ливан… Но консенсус России с Елисейским дворцом в разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией приведет к нивелированию той уникальной роли беспристрастного арбитра, которую по сей день Россия прочно удерживает. Что и позволяет ей сохранять и приумножать влиятельную и неоспоримую сторонами конфликта роль главного посредника – гаранта мирного соглашения от 9 (10) ноября.