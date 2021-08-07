Почему Азербайджану удобно с Путиным и некомфортно с Макроном рецензия на Лукьянова
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выступил в армянских СМИ с подробным комментарием, в котором изложил свое видение вопроса размещения российских пограничников на границе с Азербайджаном.
Размещение нового контингента российских войск приобрело особую актуальность после передислокации небольшого подразделения миротворцев в село Воскепар, что сразу же вызвало бурные обсуждения среди экспертного сообщества в регионе. Правительства трех стран сохраняют упорное молчание о мотиве передислокации россиян, что рождает мыслимые и совершенно невероятные версии. От обмена утерянных во время первой войны анклавов до обеспечения безопасности намеченного Зангезурского коридора.
Лукьянов совершенно прав в своем утверждении, что «Россия может пойти на размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном, но лишь принимая во внимание позицию Азербайджана». Близкий к правящим кругам российский эксперт правильно оценивает уровень российско-азербайджанского стратегического партнерства, подчеркивая приоритет правильного соотношения интересов России и Азербайджана. То есть, Москва будучи важным союзником Армении - с другой стороны, по оценке Ф.Лукьянова «не может пренебречь и интересами Баку». Такой подход отвечает политическому духу российско-азербайджанских отношений и, как мы неоднократно отмечали, «личной химии» во взаимоотношениях Путина и Алиева. Именно поэтому Лукьянов выдвигает теорию нового баланса сил, исходящую из новой геополитики и новой расстановки сил.
Российский эксперт открыто признает, что вопрос размещения российских пограничников зависит не только от воли Еревана и Москвы, но и Баку, особенно в свете стратегических союзнических отношений Азербайджана с Анкарой.
Однако, следующий тезис Лукьянова об унификации посреднических миссий России и Франции – в корне ошибочный, и в большей мере исходит из анализа международной политики, сложившейся в период «изоляционизма Трампа». Эксперт вырывает Францию из формата «коллективного Запада», указывая на самостоятельную политику Елисейского дворца без оглядки на Вашингтон. По результатам исторической встречи Путина с Макроном в 2019 году, но в другом мире. И, дескать новые акценты в политике Макрона создают благодатную почву для консенсуса с Россией. Да, вероятно, Россия может пойти на консенсус с Парижем где угодно, будь то Ливия, Палестина, Сирия, Ливан… Но консенсус России с Елисейским дворцом в разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией приведет к нивелированию той уникальной роли беспристрастного арбитра, которую по сей день Россия прочно удерживает. Что и позволяет ей сохранять и приумножать влиятельную и неоспоримую сторонами конфликта роль главного посредника – гаранта мирного соглашения от 9 (10) ноября.
Консенсус с Францией по ситуации на Южном Кавказе означает полное игнорирование интересов Азербайджана, однобокую интерпретацию событий и геополитическую ангажированность. Что приведет не только к охлаждению отношений с Баку, но и к утере роли посредника. К тому же, официальный Баку принимает посредническую миссию России, но не в формате сопредседателей Минской группы. Вашингтон и Париж рассматривают армянскую площадку, как геополитическую точку опоры для коллективного Запада в смещении российского влияния. Не Лукьянову ли это понимать?! А Макрон – хромая утка. И привязывать интересы Франции к взаимоотношениям и договоренностям Макрона (которого в следующем году не будет), и Путина (который еще долгие годы будет править Россией) – неосмотрительная и неосторожная оценка для такого известного политического эксперта.
Сложно предсказывать политику Евросоюза в отношении России, особенно после предстоящей смены элит в Париже и Берлине, однако вряд ли эта политика претерпит изменения к сложившемуся после второй карабахской войны статус-кво на Южном Кавказе. Тем более, учитывая возросшую роль Анкары в регионе, при толерантном отношении той же Москвы.
ЕС, как и Вашингтон, несомненно продолжат действовать в ущерб российскому влиянию. И Лукьянов сильно ошибается, полагая, что Франция – не помеха России в регионе. В противном случае, Кремль еще в прошлом году поддержал бы инициативу Пашиняна о размещении в постконфликтном регионе наряду с войсками России, контингента вооруженных сил США и Франции. В противном случае, мирное соглашение было бы подписано не в Москве под эгидой «Путина», а в Париже или Брюсселе под вывеской «Минской группы ОБСЕ». Подобный сценарий развития ситуации – немыслимый для Кремля. Как и усиление Евросоюза внутри Армении путем активного многомиллиардного инвестирования в рамках программы «Восточного партнерства».
Вариант консенсуса Парижа и Москвы приведет к распаду сложившейся довольно хрупкой системы региональной безопасности. В которой Азербайджан сдержанно относится к присутствию Москвы, но не воспринимает участия Парижа, позиционирующего себя в роли недружелюбного к Баку военно-политического союзника Еревана.
Лукьянов заявляет, что России удобно работать с Францией. Но Азербайджану, исходя из открытой проармянской и агрессивной в отношении Баку политике Макрона, неудобно работать с Францией. И в случае, если Россия пойдет на такой консенсус, то это сильно подорвет авторитет Москвы в глазах азербайджанской политической элиты и широкой общественности, и расшатает статус главного посредника в регионе. Пока Париж не пересмотрит свои приоритеты и принципы во внешней политике в отношении Южного Кавказа у этого «институционального консенсуса» нет никаких перспектив в регионе…