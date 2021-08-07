Перестрелка на границе Беларуси с Литвой

Пограничники Литвы зафиксировали стрельбу в районе границы со стороны Беларуси. Также были видны сигнальные ракеты. Об этом сообщает LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - указано в сообщении.

При этом глава Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас отметил, что за прошедшую неделю удалось пресечь попытки незаконно попасть в Литву около 700 нелегальных мигрантов. Все они вернулись в Беларусь.