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«Некоторые дома, пострадавшие в Тертерском районе во время 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября прошлого года, до сих пор не отремонтированы и не восстановлены. Как сообщили владельцы этих домов, несмотря на то, что с момента окончания войны прошли месяцы, решением их проблем либо никто не занимается, либо же работы начаты, но остались незавершенными», - говорится в расследовании агентства «Туран». 6 июня Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики провел тендерный конкурс в связи с «работами по строительству, ремонту и восстановлению индивидуальных жилых домов и нежилых объектов, разрушенных, пришедших в аварийное состояние, нуждающихся в ремонте и реставрации в результате агрессии Вооруженных сил Республики Армения на территории Азербайджанской Республики».

Согласно информации, размещенной на сайте etender.gov.az, победителями тендерных конкурсов на общую сумму 17 миллионов 936 тысяч 25 манатов 67 копеек стали 6 компаний. Эти компании должны выполнять строительные, ремонтные и восстановительные работы в Гяндже, Тертере, Физули, Нафталане, Агджабеди, Гёранбое, Бейлагане, Мингячевире, Агдаме и Барде. Ремонтом и восстановлением разрушенных домов в Тертере должны заниматься 3 компании: ООО «AZ-Caspian Construction» (ИНН - 1200409991) - 1 миллион 368 тысяч 546 манатов 83 копейки, ООО «Real-Inshaat» (ИНН-3400157541) – 5 миллионов 454 тысячи 248 манатов 45 копеек и ООО «Az Graft Construction» (ИНН - 6200389011) – выделено 2 миллиона 244 тысячи 369 манатов 29 копеек. На сайте еtender.gov.az указано, что ранее - в апреле с этой же целью были подписаны контракты на сумму 22 миллиона 810 тысяч манатов. Из этих средств ООО «Real-Inshaat», занимающемуся восстановлением и ремонтом домов в Тертере, было выделено 5 миллионов 671 тысяча 57 манатов, ООО «Az Graft Construction» - 3 миллиона 387 тысяч 525 манатов.

Житель города Тертер Хикмет Расулов сообщил в интервью «Туран», что во время войны в его дом попали 2 снаряда. В результате дом сгорел. «Прошло уже 10 месяцев, но ни о каком восстановлении дома нет и речи. Нет учреждения, в которое бы мы не обратились, не обивали их пороги. Приехав, они снесли сгоревший дом, сгребли «кубики» и штукатурку во двор и уехали. А впереди зима, нельзя же так». По его словам, восстановлением дома должен заниматься Az-Caspian Construction. «Сами сидят в Баку, а те, кого командировали сюда, бездействуют». Другой житель города Тертер Шахин Алиев говорит в интервью «Туран», что его дом пострадал во время войны. «Долгое время никто даже не вспоминал о нас. Строители прибыли и осмотрели наш дом 2 июля, после того как я пожаловался в МЧС. 11-го числа они приступили к ремонту. Насыпали пол кубометра песка во дворе, разобрали окна, шифер с крыши, поработали 3 дня и уехали. Название компании мы не знаем, они нам не сказали». Алиев отметил, что его сын - участник 44-дневной войны, и по закону их дом должен быть отремонтирован вне очереди. «А мне они сказали, что им это безразлично». Бывший кандидат в депутаты от Тертерского района Шахрияр Меджидзаде также заявил в интервью «Туран», что половина жителей района жалуется на то, что разрушенные, поврежденные дома не ремонтируются. «Я был там и видел все своими глазами. Я увидел, что дома вообще нет, все разобрали по камешку. Когда же спросил, что это такое, они сказали, что это «кубики» разрушенных домов, которые также будут использованы для ремонта вместе с материалами, выделенными для строительства». Меджидзаде отметил, что строительные компании не предоставляют гражданам никаких актов, не подписывают никаких документов даже при передаче привезенных строительных материалов. «Они даже не называют название компании, они даже не дают номера телефонов гражданам», - сказал он, добавив, что когда граждане обращаются с жалобами в эти компании, им говорят, что средства еще не переведены. "Это чушь. Потому что в других районах уже монтируют потолки домов. А здесь есть люди, пороги домов которых не преступали представители каких-либо учреждений». Экономист Айдын Аллахверди сообщил «Туран», что в апреле тендерный конкурс стоимостью в миллионы манатов был завершен всего за неделю. «Вместо проведения «открытого тендера» для такого крупного проекта 29 марта был объявлен «запрос предложений». Прием документов начался спустя 2 дня и завершился 2 апреля. Причем объявление было размещено в день начала приема документов в официальных газетах. Возможно ли подведение итогов такого большого конкурса за неделю?» - задается вопросом он.